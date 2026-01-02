 |  Giriş 
JISF: ABD’nin vergi politikası Japonya çelik sektörünü baskı altına alıyor

Cuma, 02 Ocak 2026 12:25:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) ve Nippon Steel Başkanı Tadashi Imai, ABD’nin vergi politikasının ihracata dayalı Japonya çelik sektörü üzerinde baskı yarattığını ve çelik ticaret akışlarını engellediğini ifade etti. Ayrıca Imai, Japonya çelik sektörü koşullarının gelecek mali yılda (1 Nisan 2026 tarihinde başlayacak 2026-2027 mali yılında) mevcut döneme kıyasla büyük ölçüde değişmeyeceğini ve çelik talebinin toparlanmasının zaman alacağını vurguladı.

Talep görünümü zayıf seyrini sürdürüyor

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) da 2026 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin görünümün temkinli olduğunu belirtti. Bakanlık, iş gücü sıkıntıları ve artan malzeme maliyetlerinin inşaat faaliyetlerini sınırlamaya devam ettiğini, imalat sektörlerinin büyük bölümünde ise henüz kayda değer bir toparlanma görülmediğini belirtti. METI, söz konusu çeyrek için toplam çelik talebinin yıllık bazda %1,6 düşüşle 18,6 milyon mt, ham çelik üretiminin ise 20,05 milyon mt seviyelerinde yer alacağını bildirdi.

Üretim uzun yılların en düşük seviyelerine yakın

METI, 31 Mart 2026’da sona erecek mevcut mali yılda ham çelik üretiminin bir önceki mali yıla kıyasla yaklaşık 2,6 milyon mt azalarak 52 yılın en düşük seviyesine gerilemesini bekliyor. JISF ise gelecek mali yıldaki üretim seviyesinin büyük ölçüde mevcut yıl ile benzer olabileceğini belirtti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Görüş 

