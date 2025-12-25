 |  Giriş 
Çin’de CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Aralık ayının ortasında %1,3 düştü, stoklar yükseldi

Perşembe, 25 Aralık 2025 09:34:01 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Aralık ayının ortasında (11-20 Aralık), Aralık ayı başına (1-10 Aralık) kıyasla %1,3 düşüşle 1,85 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayı başında, Kasım ayı sonuna (21-30 Kasım) kıyasla %2,8 artışla 1,87 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları yükseldi ve 10 Aralık tarihine kıyasla %8,6 artışla 16,01 milyon mt olarak kaydedildi. 


