ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,6 düştü - 52. hafta, 2025

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 20 Aralık 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,6 düşüş ve yıllık %3,6 artışla 1,56 milyon mt oldu.

20 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,3 olurken, bu oran önceki hafta %76,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %75 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 20 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,4 artışla ve %76,8 kapasite kullanım oranıyla 79,47 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,4 kapasite kullanım oranıyla 76,87 milyon mt olarak kaydedilmişti.