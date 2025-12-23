 |  Giriş 
ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,6 düştü - 52. hafta, 2025

Salı, 23 Aralık 2025 12:15:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 20 Aralık 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,6 düşüş ve yıllık %3,6 artışla 1,56 milyon mt oldu.

20 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,3 olurken, bu oran önceki hafta %76,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %75 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 20 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,4 artışla ve %76,8 kapasite kullanım oranıyla 79,47 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,4 kapasite kullanım oranıyla 76,87 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

