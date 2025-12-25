 |  Giriş 
Arjantin’in ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında hafifçe arttı

Perşembe, 25 Aralık 2025 09:54:41 (GMT+3)

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 373.200 mt seviyesine kıyasla 374.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %6,6 düşüşle 205.200 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %30,9 düşüşle 82.800 mt ve uzun mamul üretimi aylık %8,9 artışla 129.100 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %10,7 artış, sıcak rulo sac üretimi %18 artış, soğuk rulo sac üretimi %10,6 düşüş ve uzun mamul üretimi %18,4 düşüş gösterdi.

Birliğe göre inşaat sektörü düşük faaliyet seviyelerini sürdürürken, otomotiv sektöründe üretim Ekim’den Kasım’a %19,6 oranında geriledi. 2025’in ilk on bir ayı itibarıyla ise üretimde yıllık bazda %0,9’luk bir düşüş kaydedildi.

Makine ve ekipman sektörü yılı aşağı yönlü bir eğilimle kapatırken, yılın ilk on bir ayındaki toplam üretim, 2024’ün aynı dönemine kıyasla sınırlı da olsa daha yüksek seviyede bulunuyor.

Beyaz eşya ve ambalaj dahil olmak üzere ev içi tüketime bağlı sektörler ciddi zorluklarla karşı karşıya. Bunun temel nedenleri, zayıflayan talebe paralel olarak düşen üretim seviyeleri ve ithal ürünlerden kaynaklanan artan rekabet olarak öne çıkıyor.


