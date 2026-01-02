 |  Giriş 
TÇÜD: 2025’in Ocak-Kasım döneminde çelik ithalatındaki artışta Çin ve Rusya etkili oldu

Cuma, 02 Ocak 2026 11:19:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre 2025 yılının Kasım ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %9,9 artışla 3,31 milyon mt olarak dünyanın en büyük sekizinci çelik üreticisi konumunda yer alırken, yılın ilk 11 ayında ise yıllık %2 artışla 34,6 milyon mt’a yükseldi. Kasım ayında kütük ve slab üretimi sırasıyla yıllık %9,4 ve %11,1 artışla 2,08 milyon mt ve 1,22 milyon mt seviyelerinde kaydedilirken, Ocak-Kasım döneminde kütük üretimi %5,1 artışla 21,97 milyon mt, slab üretimi ise %3,1 düşüşle 12,61 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %0,5 artışla 3,65 milyon mt olurken, Ocak-Kasım döneminde ise yıllık %8,8 düşüşle 35,85 milyon mt seviyesine çıktı.

Kasım ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %22,2 artışla 1,17 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %9,8 artışla 774,78 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk 11 ayında çelik ihracatı yıllık %13,3 artışla 13,71 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,5 artışla 9,26 milyar $ oldu. İhraç edilen ürünlere bakıldığında, Ocak-Kasım döneminde hem yassı hem de uzun mamul ihracatı yıllık %11,7 artışla yine sırasıyla 5,93 milyon mt ve 7,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yarı mamul ihracatı ise 541.363 mt seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin çelik ithalatı Kasım ayında yıllık %3,5 düşüşle 1,75 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %5,2 düşüşle 1,14 milyar $ oldu. Ocak-Kasım döneminde ülkenin çelik ithalatı yıllık %11,8 artışla 17,39 milyon mt, bu ithalatın değeri ise yıllık %0,9 artışla 12,06 milyar $ seviyesinde yer aldı. İthal edilen ürünlere bakıldığında, yılın ilk 11 ayında yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %12,6 ve %11,7 artışla yine sırasıyla 8,34 milyon mt ve 1,36 milyon mt olurken, yarı mamul ithalatı 7,69 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk 11 ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %74,17 seviyesinden %76,83 seviyesine yükseldi.

TÇÜD'e göre 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde ithalatta kaydedilen artışta, ihtiyaç fazlası üretimlerini uluslararası pazarlara yönlendirmeye çalışan Çin’in yanı sıra yerel tüketimdeki düşüş ve Ukrayna’nın işgali sonrasında uygulanmaya başlanan yaptırımlar sebebiyle Türkiye başta olmak üzere sınırlı sayıda pazara erişimi mümkün olan Rusya’nın ihracatındaki artış etkili oldu. Söz konusu dönemde Rusya’dan gerçekleştirilen çelik ürünleri ithalatı %44 artışla 4,1 milyon mt’a, Çin’den gerçekleştirilen çelik ürünleri ithalatı ise %19,4 artışla 4 milyon mt’a yükseldi. Çin’in ihracatının artmaya devam ederek yıl sonu itibarıyla 120 milyon mt’a seviyesine ulaşması bekleniyor. 

Öte yandan Çin’in çelik talebinin 2025 yılında %2, 2026 yılında ise %1 azalmasıyla Çin kaynaklı ihracat baskısının kısa vadede hafiflemeyeceği değerlendiriliyor. İthalat baskısının yanı sıra AB’nin 2026 yılının ikinci yarısında yürürlüğe koymayı planladığı yeni koruma önlemlerinin Türkiye çelik sektörünün ihracatı üzerinde büyük tahribat oluşturmasından endişe duyuluyor.

Teklif edilen yeni koruma önlemine ek olarak AB Komisyonu, 1 Ocak 2026 tarihinde resmen yürürlüğe giren ve başlangıçta çelik, alüminyum, çimento, gübre ve elektrik olmak üzere beş sektörü kapsayan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın kapsamını türev ürünleri de içerecek şekilde genişletmeyi planlıyor. TÇÜD, serbest ticareti büyük ölçüde durdurma noktasına getiren yaklaşımlar karşısında önlem alınmasının Türkiye çelik sektörü açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.


Etiketler: Kütük Ham Çelik Slab Yarı Mamul Uzun Ürünler Hammaddeler Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Görüş İth/ihr İstatistikleri 

