ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,7 düştü - 53. hafta, 2025

Salı, 30 Aralık 2025 09:57:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 27 Aralık 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,7 düşüş ve yıllık %1,8 artışla 1,54 milyon mt oldu.

27 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74 olurken, bu oran önceki hafta %75,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %75 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 27 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,4 artışla ve %76,7 kapasite kullanım oranıyla 81,01 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,4 kapasite kullanım oranıyla 78,38 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

