Türkiye’nin ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %9,9 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinin (TÇÜD) açıklamasına göre bu yıl Kasım ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %9,9 artışla, 3,31 milyon mt’a yükseldi. Ülkenin kütük üretimi %9,4 oranında artışla 2,09 milyon mt, slab üretimi ise %11,1 artışla 1,22 milyon mt oldu.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %2 artışla 34,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Kütük üretimi yıllık %5 artışla 21,9 milyon mt, slab üretimi ise yıllık %3 düşüşle 12,6 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan yılın ilk 11 ayında ülkenin ham çelik üretiminin %72,2’sine karşılık gelen 24,9 milyon mt’u elektrik ark ocakları, %27,8’ine karşılık gelen 9,59 milyon mt’u entegre tesisler tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye ham çelik üretimi - Kasım 2025