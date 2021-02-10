Ukrayna’nın demir cevheri ihracatı Ocak ayında %6,9 azaldı

Bu yılın Ocak ayında, Ukraynalı madencilik şirketleri yıllık bazda %6,9 düşüşle 3,69 milyon mt demir cevheri ihraç etti. Değer bakımından ise, global piyasada fiyatların artmasından dolayı, ülkenin demir cevheri ihracatı yılın ilk ayında yıllık bazda %77,6 artarak 504,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Çin, Ukrayna’nın toplam demir cevheri ihracat değeri içinde %37,8’lık payı ile söz konusu dönemde ülkenin en önemli demir cevheri tüketicilerinden biri olmaya devam etti. Bununla birlikte, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ülkenin toplam demir cevheri ihracat değerinin sırasıyla %10,7 ve %9,2’sini oluşturdu.
2020 yılında Ukrayna’nın cevher ihracatı yıllık %16 artışla 46,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.