Ukraynalı Sukha Balka Yuvileina madeninde yeni demir cevheri üretim birimini devreye aldı

Ukraynalı DCH Group’a ait demir cevheri madenciliği ve işleme tesisi Sukha Balka, Yuvileina madeninde yaklaşık 179.500 mt demir cevheri rezervine sahip yeni bir üretim birimini devreye aldığını açıkladı. 40-46 bloğu olarak adlandırılan yeni üretim bloğunun yaklaşık altı ay boyunca istikrarlı cevher üretimini desteklemesi bekleniyor.

Şirketin açıklamasına göre yeni üretim birimindeki rezervlerin ortalama tenör %60,42 seviyesinde yer alıyor ve bu durum nispeten yüksek kaliteli hammaddeye işaret ediyor.

Devreye alma sürecine yönelik hazırlık faaliyetlerinin 2025 yılı Ekim ayında başladığı ve kesim operasyonları, maden hazırlık çalışmaları ile üretim başlangıcı için gerekli altyapı geliştirme faaliyetlerini içerdiği ifade edildi.

Şirket, yeni blokta madencilik faaliyetlerinin geleneksel sıyırıcı vinç çıkarma yöntemiyle yürütüleceğini belirtti. Bu yöntemin istikrarlı cevher üretimini sağlamayı ve planlanan üretim programını desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.

Yeni rezervler üretim sürekliliğini destekliyor

Şirket tahminlerine göre 40-46 bloğundaki rezervler yaklaşık altı aylık istikrarlı madencilik faaliyetini destekleyecek.

Yeni üretim biriminin devreye alınmasının