Ferrexpo’nun üretimi savaş kaynaklı zorluklar nedeniyle 2025’te azaldı

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo 2025 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte Ferrexpo’nun toplam ticari üretimi çeyreklik bazda %28,9 düşüşle 1,07 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin toplam pelet üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %35,4 düşüşle 412,867 mt oldu.

Yılın tamamında şirketin demir cevheri üretimi yıllık %9,4 düşüşle 6,14 milyon mt seviyesinde yer alarak savaş kaynaklı sıkıntılara rağmen savaş öncesi kapasitenin %50’sine ulaştı. Ferrexpo’nun toplam pelet üretimi ise yıllık %46,9 düşüşle 3,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Buna ek olarak şirketin doğrudan indirgenmiş pelet üretimi 81.787 mt seviyesinde yer aldı.

Açıklamaya göre dördüncü çeyreğin sonuna doğru Ukrayna’nın enerji, ulaşım ve liman altyapısına yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının yoğunluğu arttı. Elektrik tedariki ile lojistik kanallarda yaşanan kesintiler, dördüncü çeyrekteki üretimin planlanan seviyenin altında kalmasına yol açtı.

Şirketin performansına ilişkin değerlendirmede bulunan Geçici İcra Kurulu Başkanı Lucio Genovese, “2025’in son çeyreği, Ukrayna’nın tam kapsamlı işgalinin başlamasından bu yana hem işimiz hem de çalışanlarımız açısından en zorlu dönemlerden biri oldu. Bölgesel enerji altyapısına yönelik füze ve İHA saldırıları, operasyonlarımıza enerji tedarikinde kesintilere neden oldu. Aralık ayından bu yana Ukrayna’nın Karadeniz bölgesinin yoğun şekilde hedef alınması nedeniyle ihracat kabiliyetimiz kısıtlandı ve onarımlar tamamlanıp güvenli deniz erişimi yeniden sağlanana kadar ihracatı yeniden demir yolu üzerinden gerçekleştirmeye odaklandık,” dedi.