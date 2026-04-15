Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi 2026’nın ilk çeyreğinde enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle sertçe düştü

Çarşamba, 15 Nisan 2026 11:25:55 (GMT+3)   |   İstanbul

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo bu yılın birinci çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi yıllık %72,1 ve çeyreklik bazda %44,8 düşüşle 592.751 mt seviyesinde yer alırken, şirketin pelet üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %27,1 artış ve yıllık %61 düşüşle 524.926 milyon mt oldu.

Ferrexpo, Ukrayna genelinde elektrik üretim ve iletim altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle ilk çeyrekte üretim faaliyetlerinin büyük ölçüde durdurulduğunu belirtti. Elektrik arzı ve maliyetinde Şubat ayı sonlarında görülen iyileşmenin ardından sınırlı kapasiteyle üretime yeniden başlandığı ifade edildi. Şirketin dört pelet hattından yalnızca birinde faaliyet göstermeye devam ettiği ve ürünlerini Avrupalı müşterilere satmayı sürdürdüğü bildirildi.

Şirketin performansına ilişkin değerlendirmede bulunan Geçici İcra Kurulu Başkanı Lucio Genovese, “İlk çeyrekte üretim seviyesinin 2025’in son üç ayındaki seviyenin yaklaşık yarısına gerilemesi, geçen yılın sonlarında Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik yoğun saldırıların ve bunun operasyonlarımız üzerindeki etkisinin bir sonucu. Ocak ayında gerekli elektrik arzının sürdürülebilir şekilde sağlanamaması nedeniyle faaliyetleri geçici olarak durdurmak ve istihdamın bir bölümünü ücretsiz izne çıkarmak zorunda kaldık. Şubat ayı sonlarında elektrik arzı ve maliyetlerinde görülen iyileşme sayesinde tek pelet hattı ile sınırlı üretime yeniden başladık. Grup, Doğu ve Orta Avrupa’daki müşterilerine sevkiyat yapmak için kendi demir yolu vagon filosunu kullanmaya devam ediyor,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Görüş Ferrexpo 

