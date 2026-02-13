 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
Metinvest yıllık doğrudan indirgenmiş pelet üretimini 4 milyon mt’a çıkaracak

Cuma, 13 Şubat 2026 11:29:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik ve madencilik grubu Metinvest, yeşil çelik üretimi için yüksek kaliteli doğrudan indirgenmiş pelet üretimine yönelik geniş ölçekli programı kapsamında Northern Iron Ore tesisinde bir flotasyon zenginleştirme kompleksinin inşasına başladığını açıkladı.

Grubun stratejik yatırım projelerinden sorumlu bağlı kuruluşu Metinvest Sichstal, yeni flotasyon zenginleştirme kompleksinin mevcut konsantre üretim sürecine entegrasyonuna yönelik temel mühendislik çalışmalarının yürütülmesi için küresel teknoloji tedarikçisi Metso ile anlaşma imzaladı. Mühendislik aşamasının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Tenör oranı %70,8’e yükselecek, safsızlık oranı düşecek

Proje kapsamında standart konsantredeki tenör oranının %70,8’e çıkarılması, silisyum ve alüminyum oksitlerden oluşan safsızlık oranının ise %2’ye düşürülmesi hedefleniyor.

Daha yüksek kaliteli konsantre, doğrudan indirgenmiş demir teknolojisi için doğrudan indirgenmiş pelet üretiminde kullanılacak. Bu adımın yeşil çelik üretimini desteklemesi ve Metinvest’in gelişen demir cevheri pazarlarındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Flotasyon zenginleştirme kompleksi üç ana süreçten oluşacak:

  • Flotasyon girdisinin dikey kule tesislerinde yeniden öğütülmesi,
  • Flotasyon aşamalarını içeren zenginleştirme süreci,
  • Filtre presler kullanılarak flotasyon konsantresinin susuzlaştırılması.

Söz konusu yatırımların hammadde kalitesini ve operasyonel esnekliği artırması amaçlanıyor.

Pelet hattında paralel modernizasyon süreci

Metinvest, 2025 yılı sonlarında Northern Iron Ore tesisinde doğrudan indirgenmiş pelet üretimini artırma planlarını açıklamıştı. Program kapsamında pik demir üretimi için birinci kalite hammaddelere de odaklanılıyor.

Flotasyon kompleksinin inşasının yanı sıra program, pelet üretim hattının modernizasyonunu da içeriyor. Peletleme makinesinin modernizasyonunun ilk aşamasının da 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Yıllık doğrudan indirgenmiş pelet üretimi 4 milyon mt’a ulaşacak

Flotasyon kompleksinin devreye alınması ve pelet hattı modernizasyonunun tamamlanmasının ardından Northern Iron Ore tesisinde yıllık doğrudan indirgenmiş pelet üretiminin yaklaşık 4 milyon mt seviyesine ulaşması bekleniyor. Program ayrıca yüksek kaliteli yüksek fırın peleti üretim potansiyelini de içeriyor. Bu sayede şirketin birinci kalite demir cevheri pazarlarındaki ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.


