 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ukraynalı...

Ukraynalı Sukha Balka yeni demir cevheri blokunu devreye aldı

Pazartesi, 24 Kasım 2025 11:25:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı DCH Group’a ait demir cevheri madenciliği ve işleme tesisi Sukha Balka, üretim kapasitesine büyük katkı sağlayacak yeni bir demir cevheri üretim blokunun hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Kasım ayı başında özel bir komisyon, Golovnyi yatağında 1.420 metre derinlikte, 3A alt seviyesinde yer alan 13-17 No’lu blokun devreye alınmasına izin veren tutanağı imzalamıştı.

Yüksek tenörlü rezervler istikrarlı üretimi destekleyecek

Proje dokümanlarına göre blokta %60,75 tenörlü 221.300 mt cevher rezervi bulunuyor. Buna göre:

  • Söz konusu blok, bu yıl hazırlıkları tamamlanan en büyük birimlerden biri.
  • Hazırlık süreci yaklaşık 12 ay sürdü.
  • Bu rezervler işletmeye yaklaşık altı aylık istikrarlı üretim sağlayacak.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ekim ayında şirket, Yubileynaya madeninde toplam 158.000 mt'dan fazla ve ortalama %59’un üzerinde tenörlü cevher rezervine sahip iki yeni bloktan cevher çıkartmak üzere hazırlıklarını tamamlamıştı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Ukrayna BDT Madencilik Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Çin'in çelik üretimindeki %3’lük düşüşe rağmen global demir cevheri ihracatı Ocak-Eylül 2025 döneminde hafifçe arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 24 Kasım 2025

24 Kas | Hurda ve Hammadde

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Ekim ayında %1,9 arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 24 Kasım 2025

24 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Karnataka’da online ihale yoluyla demir cevheri satışları Ekim ayında %40’tan fazla arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Hindistan düşük tenörlü demir cevherinde zenginleştirme yapan üreticilere telif indirimi sağlayacak

24 Kas | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 21 Kasım 2025

21 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 21 Kasım 2025

21 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları hafifçe arttı, görünüm olumlu

20 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 20 Kasım 2025

20 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis