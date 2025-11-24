Ukraynalı Sukha Balka yeni demir cevheri blokunu devreye aldı

Ukraynalı DCH Group’a ait demir cevheri madenciliği ve işleme tesisi Sukha Balka, üretim kapasitesine büyük katkı sağlayacak yeni bir demir cevheri üretim blokunun hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Kasım ayı başında özel bir komisyon, Golovnyi yatağında 1.420 metre derinlikte, 3A alt seviyesinde yer alan 13-17 No’lu blokun devreye alınmasına izin veren tutanağı imzalamıştı.

Yüksek tenörlü rezervler istikrarlı üretimi destekleyecek

Proje dokümanlarına göre blokta %60,75 tenörlü 221.300 mt cevher rezervi bulunuyor. Buna göre:

Söz konusu blok, bu yıl hazırlıkları tamamlanan en büyük birimlerden biri.

Hazırlık süreci yaklaşık 12 ay sürdü.

Bu rezervler işletmeye yaklaşık altı aylık istikrarlı üretim sağlayacak.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ekim ayında şirket, Yubileynaya madeninde toplam 158.000 mt'dan fazla ve ortalama %59’un üzerinde tenörlü cevher rezervine sahip iki yeni bloktan cevher çıkartmak üzere hazırlıklarını tamamlamıştı.