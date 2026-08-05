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Ferrexpo Karadeniz'deki ihracat aksamaları nedeniyle demir cevheri üretimini geçici olarak durdurdu

Çarşamba, 05 Ağustos 2026 12:31:13 (GMT+3)   |   İstanbul

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo, son gemi saldırısının ardından Karadeniz'de ihracat lojistiğinde yaşanan kesintilerin devam etmesi nedeniyle Ukrayna'daki demir cevheri ve pelet üretim faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Hasar gören gemi inceleme için Karadeniz limanına çekildi

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, 28 Temmuz 2026 tarihinde yaptığı açıklamanın ardından doğrudan indirgenmiş pelet taşıyan geminin sahibinin çeşitli kurtarma seçeneklerini değerlendirdiğini belirtmişti.

Ferrexpo, zorlu koşullara rağmen geminin yerinin tespit edildiğini ve savaş riski altındaki bölgeden çıkarıldığını, aynı zamanda teknik inceleme ve yükün durumunun değerlendirilmesi amacıyla Karadeniz'deki limanlardan birine çekildiğini bildirdi.

İşletme sermayesinin korunması hedefleniyor

Ferrexpo, Ukrayna limanları ve bu limanlardan ayrılan gemilere yönelik saldırı tehdidinin devam etmesinin Karadeniz ihracat rotalarını ciddi şekilde kısıtladığını belirterek işletme sermayesini korumak amacıyla demir cevheri üretimini geçici olarak durdurma kararı aldığını vurguladı.

Şirket, üretimin yeniden başlamasının başta ek işletme sermayesi sağlanması olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olacağını ifade etti. Ayrıca mevcut stokları sayesinde Avrupalı müşterilerine sevkiyat yapmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Likiditenin Eylül ortasına kadar yeterli olması bekleniyor

Ferrexpo, ilave finansman sağlanamaması halinde erişilebilir net nakit kaynaklarının yalnızca bu yılın Eylül ayı ortasına kadar yeterli olmasının beklendiği uyarısında bulundu. Bu tahminin demir cevheri fiyatlarındaki dalgalanmalara, enerji giderleri dahil operasyonel maliyetlere, gemiyle ilgili sorunların çözümüne ve daha önce açıklanan planlanan sermaye artırımı, KDV iadelerinin askıya alınması ve Poltava Mining tesisi hakkında devam eden hukuki süreçler gibi diğer risklere bağlı olmaya devam ettiğini ekledi.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Ferrexpo 

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