Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi 2026’nın ilk yarısında zorlu faaliyet koşulları nedeniyle düştü

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo bu yılın ilk yarısına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi yıllık %54,1 düşüşle 1,56 milyon mt seviyesinde yer alırken, pelet üretimi yıllık %36,1 düşüşle 1,38 milyon mt oldu. Şirketin doğrudan indirgenmiş pelet üretimi ise yıllık %99,5 artışla 163.171 seviyesinde kaydedildi.

Ferrexpo, faaliyetlerini oldukça kısıtlayıcı bir ortamda sürdürürken, işletme sermayesini korumak amacıyla maliyetlerini ve operasyonlarını etkin şekilde yönetmeye odaklanmayı sürdürdüğünü belirtti.

Şirket, pelet ve konsantre ürün karması üretimini optimize etmeye ve müşteri dağılımını yönetmeye devam ettiğini ifade etti. Bunun yanı sıra tüm faaliyet kollarında operasyonel harcamaların uzun süredir kısıldığı belirtilirken, bu harcamaların gelecekte yeniden ele alınmasının gerekeceği vurgulandı.