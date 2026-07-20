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Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi 2026’nın ilk yarısında zorlu faaliyet koşulları nedeniyle düştü

Pazartesi, 20 Temmuz 2026 13:59:29 (GMT+3)   |   İstanbul

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo bu yılın ilk yarısına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi yıllık %54,1 düşüşle 1,56 milyon mt seviyesinde yer alırken, pelet üretimi yıllık %36,1 düşüşle 1,38 milyon mt oldu. Şirketin doğrudan indirgenmiş pelet üretimi ise yıllık %99,5 artışla 163.171 seviyesinde kaydedildi.

Ferrexpo, faaliyetlerini oldukça kısıtlayıcı bir ortamda sürdürürken, işletme sermayesini korumak amacıyla maliyetlerini ve operasyonlarını etkin şekilde yönetmeye odaklanmayı sürdürdüğünü belirtti.

Şirket, pelet ve konsantre ürün karması üretimini optimize etmeye ve müşteri dağılımını yönetmeye devam ettiğini ifade etti. Bunun yanı sıra tüm faaliyet kollarında operasyonel harcamaların uzun süredir kısıldığı belirtilirken, bu harcamaların gelecekte yeniden ele alınmasının gerekeceği vurgulandı.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Ukrayna BDT Madencilik Üretim Ferrexpo 

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