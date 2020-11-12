Ukrayna’nın demir cevheri ihracatı Ekim ayında %31,5 arttı

Perşembe, 12 Kasım 2020 15:03:56 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Ekim ayında, Ukrayna’nın demir cevheri ihracat sevkiyatları yıllık bazda %31,5 artışla 3,8 milyon mt oldu. Değer bakımından, Ukrayna’nın söz konusu ayda demir cevheri ihracatı yıllık bazda iki kat artarak 410,9 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Yılın Ocak-Ekim döneminde, Ukraynalı madencilik şirketleri yıllık %11,5 artışla 3,3 milyar mt demir cevheri ihraç etti. Değer bakımından ise, ülkenin demir cevheri ihracatı yılın ilk on ayında yıllık bazda %11,5 artarak 3,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Çin, Ukrayna’nın toplam demir cevheri ihracat değeri içinde %60,8’lik payı ile söz konusu dönemde ülkenin en önemli demir cevheri tüketicilerinden biri olmaya devam etti. Bununla birlikte, Polonya ve Çek Cumhuriyeti ülkenin toplam demir cevheri ihracat değerinin sırasıyla %8,7 ve %6,7’ini oluşturdu.