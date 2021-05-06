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Ukraynalı Zaporizhstal’ın üretimi Ocak-Nisan döneminde arttı

Perşembe, 06 Mayıs 2021 14:02:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli ve Metinvest’e bağlı entegre çelik üreticisi Zaporizhstal, bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %7,8 artışla 1,5 milyon mt pik demir üretti.

Bununla birlikte, söz konusu dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık %12,4 artışla 1,33 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %10,6 artışla 1,13 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Nisan ayında, Zaporizhstal’ın pik demir üretimi yıllık %30,6 artışla 362.400 mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %49,4 artışla 334.400 mt seviyesinde yer aldı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu ayda şirketin nihai mamul üretimi yıllık %27,6 artışla 281.900 mt oldu.


Etiketler: Zaporizhstal  Ukrayna  üretim  ham çelik  BDT  çelik üretimi  pik demir  hammaddeler  |  benzer haberler »


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