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Ukraynalı Zaporizhstal 3 No’lu yüksek fırınındaki bakım çalışmalarının ilk aşamasını tamamladı

Cuma, 29 Mart 2024 11:30:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal 3 No’lu yüksek fırında gerçekleştirdiği bakım çalışmalarının ilk aşamasını tamamladığını açıkladı. Fırının gaz kesme vanası değiştirildi.

Söz konusu yüksek fırın şu anda istikrarlı bir şekilde faaliyet gösteriyor ve şirket, Nisan ayında başlatacağı ikinci aşamaya hazırlanıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ocak-Şubat döneminde Zaporizhstal’in pik demir üretimi ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla 512.300 mt, 471.100 mt ve 395.300 mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Zaporizhstal 

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