Ukraynalı Zaporizhstal’in pik demir üretimi birinci çeyrekte artış gösterdi

Perşembe, 04 Nisan 2024 13:59:09 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal bu yılın Mart ayı ve birinci çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Mart ayında şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %41,1, %41 ve %45,5 artışla yine sırasıyla 273.100 mt, 260.200 mt ve 219.400 mt seviyelerinde yer aldı. Ocak-Mart döneminde ise Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %62,1 artışla 785.400 mt olurken, ham çelik ve nihai mamul üretimleri ise sırasıyla yıllık %85,7 ve %88,9 artışla yine sırasıyla 731.000 mt ve 615.300 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirketin 3 No’lu yüksek fırını bakım çalışmalarının ilk aşamasının tamamlanmasının ardından şu anda istikrarlı bir şekilde faaliyet gösteriyor.