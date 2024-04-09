Ansteel’in ham çelik üretimi 2023 yılında %0,15 arttı

Salı, 09 Nisan 2024 10:07:25 (GMT+3) | Şanghay

Liaoning eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Anshan Iron and Steel Co., Ltd (Ansteel), 2023 yılında ham çelik üretiminin %0,15 artışla 26,63 milyon mt seviyesinde yer aldığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre pik demir ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %2,97 ve %1,93 düşüşle 25,46 milyon mt ve 24,60 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Ansteel 2024 yılında üretim hatlarını yenilemek ve çevreyi koruma hedeflerini gerçekleştirmek için 4,20 milyar RMB (600 milyon $) değerinde yatırım yapmayı planlıyor.