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Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında aylık %3,8 düştü

Çarşamba, 27 Mart 2024 10:28:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayında aylık %3,8 düşüş ve yıllık %1,1 artış göstererek 6,99 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Ocak ayına kıyasla %6,2 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,6 artışla 5,01 milyon mt olarak kaydedildi.      

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ham çelik üretimi yıllık %0,8 artışla 14,92 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4 yükselerek 10,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi.      

Bu yılın Şubat ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:      

Ürün      

Şubat 2024 (mt)      

Aylık değişim (%)      

Yıllık değişim (%)      

Sıcak haddelenmiş profil       

393.800      

-2,8      

-2,1   

Çubuk      

617.500    

+1,9    

-1,2  

Filmaşin      

107.700      

+1,5      

+3,7     

Kalın levha      

714.200      

+0,2      

-1,2 

Sıcak haddelenmiş geniş şerit       

2.845.700      

-8,5      

+4,1      

Soğuk haddelenmiş geniş şerit      

1.139.500      

-7

+2

Galvanizli sac      

666.900      

-5,5   

-2,1     

Kaynaklı boru      

241.100      

-0,1    

-0,2      

 


Etiketler: Profil Pik Demir Galvanizli Levha Filmaşin Ham Çelik Boru Hammaddeler Uzun Ürünler Borular Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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