Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında aylık %3,8 düştü

Çarşamba, 27 Mart 2024 10:28:19 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayında aylık %3,8 düşüş ve yıllık %1,1 artış göstererek 6,99 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Ocak ayına kıyasla %6,2 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,6 artışla 5,01 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ham çelik üretimi yıllık %0,8 artışla 14,92 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4 yükselerek 10,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Şubat ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: