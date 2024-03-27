Japonya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında aylık %3,8 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayında aylık %3,8 düşüş ve yıllık %1,1 artış göstererek 6,99 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Ocak ayına kıyasla %6,2 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,6 artışla 5,01 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ham çelik üretimi yıllık %0,8 artışla 14,92 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4 yükselerek 10,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Şubat ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Şubat 2024 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
393.800
|
-2,8
|
-2,1
|
Çubuk
|
617.500
|
+1,9
|
-1,2
|
107.700
|
+1,5
|
+3,7
|
Kalın levha
|
714.200
|
+0,2
|
-1,2
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.845.700
|
-8,5
|
+4,1
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.139.500
|
-7
|
+2
|
666.900
|
-5,5
|
-2,1
|
Kaynaklı boru
|
241.100
|
-0,1
|
-0,2