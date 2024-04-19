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MMK’nın çelik üretimi birinci çeyrekte azaldı

Cuma, 19 Nisan 2024 14:03:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi MMK Group, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin ham çelik üretimi, mevsimsel faktörler sebebiyle bir önceki çeyreğe kıyasla %4,7 düşüşle 2,97 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aynı zamanda ham çelik üretimi, haddehanesindeki onarım çalışmalarına bağlı olarak çelik talebinin azalması sonucu yıllık %2,9 düşüş gösterdi.

Aynı çeyrekte MMK’nın pik demir üretimi, 8 No’lu yüksek fırınında devam eden yenileme çalışmaları sebebiyle çeyreklik bazda %3 düşerek ve 2023 yılının aynı dönemine kıyasla değişmeyerek 2,43 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Birinci çeyrekte şirketin çelik satışları, yüksek fırını ve haddehanelerinde devam eden onarım çalışmalarına bağlı olarak çeyreklik bazda %5,5 ve yıllık %1,1 düşüşle 2,73 milyon mt seviyesine geriledi. Bununla birlikte MMK’nın birinci kalite ürün satışları, çoğunlukla asitleme ve galvanizleme hatlarındaki yenileme çalışmaları sebebiyle soğuk rulo sac ile kaplamalı sac üretiminin azalması sonucu çeyreklik bazda %12 ve yıllık %10,4 düşüşle 1,05 milyon mt oldu.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Rusya BDT Çelik Üretimi MMK 

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