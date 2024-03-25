Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde %4,6 yükseldi

Pazartesi, 25 Mart 2024 12:10:57 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’nın ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %4,4 artışla 3,12 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi yıllık %4,6 artışla 6,19 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında ülkenin pik demir üretimi yıllık %6,5 artışla 2,03 milyon mt, yılın ilk iki ayında ise yıllık %5,5 artışla 4,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %8,4 artışla 2,85 milyon mt olurken, Ocak-Şubat döneminde yıllık %7,3 artışla 5,57 milyon mt seviyesine çıktı.