﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde %4,6 yükseldi

Pazartesi, 25 Mart 2024 12:10:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’nın ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %4,4 artışla 3,12 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi yıllık %4,6 artışla 6,19 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında ülkenin pik demir üretimi yıllık %6,5 artışla 2,03 milyon mt, yılın ilk iki ayında ise yıllık %5,5 artışla 4,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %8,4 artışla 2,85 milyon mt olurken, Ocak-Şubat döneminde yıllık %7,3 artışla 5,57 milyon mt seviyesine çıktı.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Enerji altyapısına yönelik saldırılarla ArcelorMittal Kryvyi Rih’in pik demir üretimi azaldı

21 Mar | Çelik Haberler

Çin’in Ocak-Şubat döneminde ham çelik üretimi zayıf talebe rağmen %1,6 yükseldi

18 Mar | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Şubat döneminde %42,5 arttı

12 Mar | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Şubat döneminde arttı

06 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih’in üretimi Ocak ayında arttı

01 Mar | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak ayında %44,5 arttı

29 Şub | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında %4,9 arttı

27 Şub | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında aylık %4 yükseldi

26 Şub | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir ve ham çelik üretimi 2023 yılında azaldı

21 Şub | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi Ocak ayında yükseldi

06 Şub | Çelik Haberler