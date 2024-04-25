Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Mart döneminde %6 yükseldi

Perşembe, 25 Nisan 2024 11:51:46 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’nın ham çelik üretimi bu yılın Mart ayında yıllık %8,4 artışla 3,51 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi yıllık %6 artışla 9,70 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Mart ayında ülkenin pik demir üretimi yıllık %3,5 artışla 2,23 milyon mt, yılın ilk üç ayında ise yıllık %4,8 artışla 6,31 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %1 artışla 3,01 milyon mt olurken, Ocak-Mart döneminde yıllık %5 artışla 8,57 milyon mt seviyesine çıktı.