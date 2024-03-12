Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Şubat döneminde %42,5 arttı

Salı, 12 Mart 2024 11:50:29 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Şubat ayında aylık %10,6 düşüşle ve yıllık %40,2 artışla 495.700 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %2,2 düşüşle ve yıllık %25,5 artışla 531.900 mt olurken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %1,3 düşerek ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %34,9 artarak 447.200 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk iki ayında Ukrayna yıllık %42,5 artışla 1,05 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi aynı dönemde yıllık %52 artışla 1,08 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %52,5 artışla 900.000 mt seviyelerine yükseldi.