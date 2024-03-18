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Çin’in Ocak-Şubat döneminde ham çelik üretimi zayıf talebe rağmen %1,6 yükseldi

Pazartesi, 18 Mart 2024 12:19:41 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ayında Çin’in pik demir üretimi yıllık %0,6 düşüşle 140,73 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %1,6 ve %7,9 artışla 167,96 milyon mt ve 213,43 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Piyasa oyuncuları, Ocak ayındaki zayıf talep ve tatil sonrasında bir toparlanma olmamasını göz önünde bulundurarak görülen artışların beklenmedik olduğunu ifade etti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu Çin Yeni Yıl tatili nedeniyle Ocak ve Şubat aylarının verilerini birlikte yayımlıyor. Dünya Çelik Birliği’nin verilerine göre Ocak ayında ham çelik üretimi %6,9 düşüşle 77,2 milyon mt seviyesine geriledi. Şubat ayının başlamasıyla mevsime bağlı olarak talepte toparlanma beklendiği için üreticiler kapasite kullanım oranlarını yüksek tuttu. Ancak ay sonunda kâr marjları düştüğü için üretim kısıtlamalarının yapılacağı duyuldu.

Geçen yılın aynı döneminde ham çelik üretimi %5,6 artışla 168,8 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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