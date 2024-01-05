Ukraynalı Zaporizhstal’in üretimi 2023’te arttı, şirket 2024’te üretim hacmini korumayı planlıyor

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal geçtiğimiz yılın Aralık ayı ve tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.
Aralık ayında şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %87,1, %223,1 ve %257,9 artışla yine sırasıyla 265.500 mt, 228.600 mt ve 206.500 mt seviyelerinde yer aldı.
2023 yılının tamamında ise Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %35,3 artışla 2,72 milyon mt olurken, ham çelik ve nihai mamul üretimleri sırasıyla yıllık %65,4 ve %57,2 artışla yine sırasıyla 2,46 milyon mt ve 2,05 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Söz konusu yılda şirket kapasitesinin %70’inde faaliyet gösterdi.
Zaporizhstal’in Genel Direktörü Roman Slobodyaniuk, “Dış piyasadaki olumlu koşullar ve yerel haddelenmiş çelik talebi sayesinde 2024 yılında üretim hacmimizi korumayı planlıyoruz,” şeklinde yorum yaptı.