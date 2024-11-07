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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim sonunda %1 artış kaydederken stoklar azaldı

Perşembe, 07 Kasım 2024 09:35:31 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayı sonunda (21-31 Ekim), Ekim ayı ortasına (11-20 Ekim) kıyasla %1 artışla 2,09 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ekim ayı ortasında, Ekim ayı başına kıyasla %1,1 artışla 2,07 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

31 Ekim tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Ekim tarihine kıyasla %11,8 düşüşle 13,64 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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