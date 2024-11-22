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Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde %5 yükseldi

Cuma, 22 Kasım 2024 11:02:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’nın ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %14,7 artışla 3,22 milyon mt oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi yıllık %5 artışla 31,58 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında ülkenin pik demir üretimi yıllık %9 artışla 2,03 milyon mt, yılın ilk on ayında ise yıllık %2,3 artışla 20,40 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %7,1 artışla 2,77 milyon mt olurken, Ocak-Ekim döneminde yıllık %3,6 artışla 27,02 milyon mt seviyesine çıktı.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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