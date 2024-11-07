ArcelorMittal’in satış geliri fiyatların gevşemesiyle Ocak-Eylül döneminde geriledi

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

ArcelorMittal bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyrekte kaydedilen 504 milyon $ net kâra kıyasla 287 milyon $ net kâr elde etti. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ise azalan satış fiyatları ve sevkiyat tonajlarında çeyreklik bazda %2,4 düşüş olması nedeniyle önceki çeyreğe kıyasla %6,5 düşüşle 15,2 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü, Kuzey Amerika’da maliyetlerin satış fiyatlarından fazla olması ve Avrupa’da sevkiyatları döneme bağlı olarak azalmasıyla önceki çeyrekte kaydedilen 1,86 milyar $’dan 1,58 milyar $’a geriledi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde şirketin net kârı yıllık %55,5 düşüşle 1,73 milyar $, satış geliri ise yıllık %11,2 düşüşle 47,23 milyar $ oldu. Şirketin AVFÖK’ü ise geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 7,29 milyar $’a kıyasla 5,39 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında ArcelorMittal’in ham çelik üretimi yıllık %1,1 düşüşle 43,9 milyon mt olurken demir cevheri üretimi yıllık %6,9 düşüşle 29,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin toplam çelik sevkiyatı yıllık %3,8 düşüşle 40,7 milyon mt oldu.

Şirket, açıklamasında mevcut piyasa koşullarının sürdürülebilir olmadığını, Çin’de yapılan fazla üretimin ülkede kâr marjını düşürmesi nedeniyle üreticilerin çoğunu ihracata yönlendirdiğini ifade etti. 2024’ün ikinci yarısında görünür çelik talebinin toparlanma göstermesi bekleniyor. Stok seviyeleri, başta Avrupa olmak üzere sektörün aktif olduğu piyasalarda düşük seviyelerde ve talebin toparlanmasıyla birlikte alımların da hızlanması bekleniyor. ArcelorMittal, orta ve uzun vadede çelik talebindeki toparlanmayı karşılayabileceğinden emin.