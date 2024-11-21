Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %4,6 yükseldi

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayında aylık %4,6 artış ve yıllık %7,8 düşüş göstererek 6,92 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Eylül ayına kıyasla %5,7 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,1 düşüşle 5,07 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ham çelik üretimi yıllık %3,7 düşüşle 70,84 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4 gerileyerek 50,84 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ekim ayında Japonya ’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: