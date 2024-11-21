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Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %4,6 yükseldi

Perşembe, 21 Kasım 2024 10:38:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayında aylık %4,6 artış ve yıllık %7,8 düşüş göstererek 6,92 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Eylül ayına kıyasla %5,7 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,1 düşüşle 5,07 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ham çelik üretimi yıllık %3,7 düşüşle 70,84 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4 gerileyerek 50,84 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ekim ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün      

Ekim 2024 (mt)      

Aylık değişim (%)      

Yıllık değişim (%)      

Sıcak haddelenmiş profil       

368.900

3,8

-9,9

Çubuk      

608.200

1,9

-11

Filmaşin      

104.800

-10,4

-11,2

Kalın levha      

686.700

3,1

-3,3

Sıcak haddelenmiş geniş şerit       

2.837.900

-0,5

-9,1

Soğuk haddelenmiş geniş şerit      

1.202.500

0,6

-0,6

Galvanizli sac      

713.200

0,5

-2,4

Kaynaklı boru      

248.900

6,9

-6

Etiketler: Profil Pik Demir Ham Çelik Galvanizli Filmaşin Boru Levha Hammaddeler Borular Yassı Ürünler Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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