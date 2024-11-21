Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %4,6 yükseldi

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayında aylık %4,6 artış ve yıllık %7,8 düşüş göstererek 6,92 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Eylül ayına kıyasla %5,7 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,1 düşüşle 5,07 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ham çelik üretimi yıllık %3,7 düşüşle 70,84 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4 gerileyerek 50,84 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ekim ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Ekim 2024 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
368.900
|
3,8
|
-9,9
|
Çubuk
|
608.200
|
1,9
|
-11
|
104.800
|
-10,4
|
-11,2
|
Kalın levha
|
686.700
|
3,1
|
-3,3
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.837.900
|
-0,5
|
-9,1
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.202.500
|
0,6
|
-0,6
|
713.200
|
0,5
|
-2,4
|
Kaynaklı boru
|
248.900
|
6,9
|
-6