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Kardemir’in net zararı ve satış geliri Ocak-Eylül döneminde azaldı

Pazartesi, 11 Kasım 2024 14:55:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net zararı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 3,19 milyar TL’ye kıyasla 2,96 milyar TL seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %21,3 düşüşle 41,02 milyar TL seviyesinde yer aldı. Ayrıca Kardemir’in faaliyet zararı, 2023 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 2,71 milyar TL’ye kıyasla 1,04 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık %3,8 artarak 1,87 milyon mt ve pik demir üretimi yıllık %4,8 artışla 1,73 milyon mt seviyelerine çıktı. Bununla birlikte satış hacmi yıllık %1,6 yükselerek 1,71 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar  Kardemir 

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