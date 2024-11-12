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Ukrayna’nın pik demir üretimi Ocak-Ekim döneminde %21,9 arttı

Salı, 12 Kasım 2024 14:45:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Ekim ayında aylık %0,1 ve yıllık %22,2 artışla 624.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %1 düşüşle ve yıllık %5,7 artışla 603.800 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %12,2 düşerek ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %1,5 artarak 442.200 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk 10 ayında Ukrayna yıllık %21,9 artışla 5,98 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %25,7 artışla 6,49 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %20,6 artışla 5,26 milyon mt seviyelerine yükseldi.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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