CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım başında %0,1 artış kaydederken stoklar da yükseldi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayı başında (1-10 Kasım), Ekim ayı sonuna (21-31 Ekim) kıyasla %0,1 artışla 2,10 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ekim ayı sonunda, Ekim ayı ortasına kıyasla %1 artışla 2,09 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

10 Kasım tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Ekim tarihine kıyasla %0,1 artışla 13,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi.