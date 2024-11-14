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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım başında %0,1 artış kaydederken stoklar da yükseldi

Perşembe, 14 Kasım 2024 09:44:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayı başında (1-10 Kasım), Ekim ayı sonuna (21-31 Ekim) kıyasla %0,1 artışla 2,10 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Ekim ayı sonunda, Ekim ayı ortasına kıyasla %1 artışla 2,09 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

10 Kasım tarihi itibarıyla büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Ekim tarihine kıyasla %0,1 artışla 13,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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