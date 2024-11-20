Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde yükseldi

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.
Ocak-Eylül döneminde şirketin toplam ham çelik üretimi yıllık %5 artışla 1,61 milyon mt ve pik demir üretimi yıllık %2 artışla 1,37 milyon mt seviyelerinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Metinvest’in yarı mamul üretimi yıllık %31 düşüşle 626.000 mt’a gerilerken nihai mamul üretimi 2023 yılının ilk dokuz ayına kıyasla %3 düşerek 1,68 milyon mt seviyesine çıktı. Özellikle yassı mamul üretimi yıllık %14 düşüşle 729.000 mt ve uzun mamul üretimi yıllık %8 artışla 949.000 mt seviyelerinde kaydedildi.
Aynı dönemde şirketin toplam konsantre demir cevheri üretimi yıllık %63 artışla 12,24 milyon mt seviyesine yükselirken pelet üretimi yıllık %15 artarak 4,57 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca toplam konsantre koklaşabilir taş kömürü üretimi bir önceki yılın ilk dokuz ayına kıyasla %25 düşüşle 3,22 milyon mt ve toplam kok üretimi de yıllık %11 düşüşle 846.000 seviyelerine indi.