Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde yükseldi

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Ocak-Eylül döneminde şirketin toplam ham çelik üretimi yıllık %5 artışla 1,61 milyon mt ve pik demir üretimi yıllık %2 artışla 1,37 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Metinvest ’in yarı mamul üretimi yıllık %31 düşüşle 626.000 mt’a gerilerken nihai mamul üretimi 2023 yılının ilk dokuz ayına kıyasla %3 düşerek 1,68 milyon mt seviyesine çıktı. Özellikle yassı mamul üretimi yıllık %14 düşüşle 729.000 mt ve uzun mamul üretimi yıllık %8 artışla 949.000 mt seviyelerinde kaydedildi.