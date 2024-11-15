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Mechel’in ham çelik ve pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde geriledi

Cuma, 15 Kasım 2024 12:08:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel, bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte Mechel, ikinci çeyreğe kıyasla %2,6 düşüşle 863.000 mt ham çelik üretti. Şirketin pik demir üretimi çeyreklik bazda %3,6 düşerek 762.000 mt seviyesinde kaydedilirken kömür üretimi çeyreklik bazda %15,1 artışla 2,88 milyon mt oldu. Ocak-Eylül döneminde Mechel, yıllık %4,5 düşüşle 2,5 milyon mt ham çelik üretirken pik demir üretimi %4,8 düşerek 2,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mechel’in kömür üretimi yıllık bazda %7,7 artışla 7,96 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları çeyreklik bazda %15,1 düşüşle 906.000 mt seviyesinde yer alırken üçüncü taraflara yapılan satışlar %26,5 düşüşle 581.000 mt oldu. Yılın ilk dokuz ayında Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları yıllık bazda %28,9 artışla 2,9 milyon mt seviyesinde yer alırken üçüncü taraflara yapılan satışlar %49 artarak 2,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte Mechel’in konsantre demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %15,6 artışla 421.000 mt olurken ilk dokuz ayda şirketin konsantre demir cevheri sevkiyatları yıllık bazda %25,9 artarak 970.000 mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin kok satışları üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla %0,4 düşüşle 507.000 mt seviyesinde yer alırken Ocak-Eylül döneminde Mechel’in kok satışları yıllık %10,8 düşüşle 1,46 milyon mt oldu.

Öte yandan şirketin ferrosilikon satışları, Bratsk ferroalloy tesisindeki üretimin artmasıyla çeyreklik bazda %10,5 artarak 21.000 mt seviyesinde yer aldı.

İlk dokuz ayda şirketin toplam uzun mamul satışı %1,2’lik bir düşüş kaydederek 1,8 milyon mt ve yassı mamul satışları yıllık %38,2 düşerek 179.000 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Ham Çelik Koklaşabilir Taş Kömürü Pik Demir Yassı Ürünler Hammaddeler Uzun Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi Üretim Mechel 

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