Mechel’in ham çelik ve pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde geriledi

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel, bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte Mechel, ikinci çeyreğe kıyasla %2,6 düşüşle 863.000 mt ham çelik üretti. Şirketin pik demir üretimi çeyreklik bazda %3,6 düşerek 762.000 mt seviyesinde kaydedilirken kömür üretimi çeyreklik bazda %15,1 artışla 2,88 milyon mt oldu. Ocak-Eylül döneminde Mechel, yıllık %4,5 düşüşle 2,5 milyon mt ham çelik üretirken pik demir üretimi %4,8 düşerek 2,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mechel’in kömür üretimi yıllık bazda %7,7 artışla 7,96 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları çeyreklik bazda %15,1 düşüşle 906.000 mt seviyesinde yer alırken üçüncü taraflara yapılan satışlar %26,5 düşüşle 581.000 mt oldu. Yılın ilk dokuz ayında Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları yıllık bazda %28,9 artışla 2,9 milyon mt seviyesinde yer alırken üçüncü taraflara yapılan satışlar %49 artarak 2,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte Mechel’in konsantre demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %15,6 artışla 421.000 mt olurken ilk dokuz ayda şirketin konsantre demir cevheri sevkiyatları yıllık bazda %25,9 artarak 970.000 mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin kok satışları üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla %0,4 düşüşle 507.000 mt seviyesinde yer alırken Ocak-Eylül döneminde Mechel’in kok satışları yıllık %10,8 düşüşle 1,46 milyon mt oldu.

Öte yandan şirketin ferrosilikon satışları, Bratsk ferroalloy tesisindeki üretimin artmasıyla çeyreklik bazda %10,5 artarak 21.000 mt seviyesinde yer aldı.

İlk dokuz ayda şirketin toplam uzun mamul satışı %1,2’lik bir düşüş kaydederek 1,8 milyon mt ve yassı mamul satışları yıllık %38,2 düşerek 179.000 mt oldu.