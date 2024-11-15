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Çin’in ham çelik üretimi Ekim’de aylık %6,24 arttı

Cuma, 15 Kasım 2024 09:43:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Ekim ayında Çin’de aylık %5,24 ve yıllık %1,4 artışla 70,26 milyon mt pik demir üretilirken ham çelik üretimi aylık %2,9 ve yıllık %6,24 artışla 81,88 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul üretimi ise aylık %1,79 ve yıllık %3,5 artışla 119,41 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ham çelik üretimi, Çin hükümetinin açıkladığı teşvik paketi sayesinde Ekim ayında artış kaydetmeye başladı.

Ocak-Ekim döneminde Çin’in pik demir üretimi yıllık %4 düşüşle 715,11 milyon mt seviyesinde kaydedilirken ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %3 düşüş ve %0,5 artışla 850,73 milyon mt ve 116,48 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ham çelik üretiminde görülen düşüş, Ocak-Eylül döneminde kaydedilen düşüşe kıyasla 0,6 puan daha yavaş oldu.

Kasım başında (1-10 Kasım) orta ve büyük ölçekli çelik üreticilerinin ortalama günlük ham çelik üretimi Eylül ayının sonuna kıyasla %0,1 artışla 2,09 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ekim ayının sonunda %1 artış kaydedilmişti.

Çin’de ölü sezon başlayacağı ve talep zayıflayacağı için Kasım ayında toplam çelik üretiminin azalması bekleniyor.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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