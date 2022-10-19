Ukraynalı ArcelorMittal Kryvyi Rih madencilik faaliyetlerine planlanandan önce yeniden başladı

Çarşamba, 19 Ekim 2022 13:53:29 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR) tarafından yapılan açıklamada, dış piyasalara yapılan sevkiyatların Eylül ayında artmasının desteğiyle madencilik faaliyetlerinin planlanandan önce yeniden başladığı duyuruldu. Şirket, geçtiğimiz ay Polonya’ya 50.000 mt ilave konsantre demir cevheri sevkiyatı yaptı. Başlangıçta tesislerde 1 Ağustos tarihinden itibaren üç aylığına üretime ara verilmesinin planlanmasına rağmen şirket, iki maden ocağından birini ve akabinde öğütme ile zenginleştirme tesislerini yeniden devreye aldı. Diğer üretim tesislerinin yeniden devreye alınıp alınmayacağının çoğunlukla tüketim hacmine ve ihracat fırsatlarına bağlı olduğu belirtiliyor.

Konsantre demir cevheri ihracatına tam zamanında yeniden odaklanılmış olmasıyla birlikte şirket, savaş esnasında değerini koruyabildi. Ancak yaz aylarında AMKR’nin piyasa konumu, Avrupa piyasasında konsantre ve metal ürün talebinin sertçe azalmasına bağlı olarak önemli ölçüde zayıflarken, şirket Ukrayna’daki limanlara olan erişimin kesilmesi nedeniyle geleneksel satış rotalarına sevkiyat yapamadı. Ayrıca şirketin lojistik maliyetleri beş kat arttı. Bu sebeplerden ötürü AMKR giderlerini azaltmak amacıyla faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara vermek zorunda kaldı.