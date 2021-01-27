ArcelorMittal Kryvyi Rih’in ham çelik üretimi 2020’de düştü

Çarşamba, 27 Ocak 2021 12:26:16 (GMT+3) | İstanbul

Küresel çelik devi ArcelorMittal’in Ukrayna merkezli bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih, 2020 yılına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

2020 yılında ArcelorMittal Kryviy Rih yıllık %12,1 düşüşle 4,7 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu dönemde şirketin pik demir üretimi yıllık %6,9 düşüşle 4,9 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %7,6 düşüşle 4,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yılın tamamında şirketin demir cevheri üretimi ise yıllık %8,3 artışla 10,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.