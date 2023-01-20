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ArcelorMittal Kryvyi Rih’in üretimi savaş kaynaklı aksaklıklar nedeniyle 2022’de azaldı

Cuma, 20 Ocak 2023 11:16:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukraynalı bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih 2022 yılına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Şirketin 2022 yılındaki üretim seviyesi, Rusya’nın işgali sonucu yaşanan aksaklıklar nedeniyle 2021 yılında kaydedilen seviyenin beşte birine geriledi.

Söz konusu yılda şirketin pik demir üretimi yıllık %70 düşüşle 1,6 milyon mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %75,6 düşüşle 1,2 milyon mt oldu. Şirketin 2022 yılına yönelik üretim planı pik demir için 5,6 milyon mt ve ham çelik için 5,1 milyon mt seviyelerinde yer alıyordu. Sonuç olarak pik demir ve ham çelik için planlanan seviyelerin sırasıyla %29 ve %23,1’i gerçekleşti.

2022 yılında ArcelorMittal Kryvyi Rih’in haddelenmiş çelik üretimi 1,1 milyon mt olarak üretim planının %22,8’ine karşılık gelirken, demir cevheri konsantresi üretimi ise 4,5 milyon mt seviyesinde yer alarak planın %42,8’ini gerçekleştirdi. Şirketin söz konusu dönemdeki kok üretimi şirketin üretim planının %37,3’üne denk gelen 1 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Demir Cevheri Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi ArcelorMittal Kryvyi Rih 

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