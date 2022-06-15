Ukraynalı AMKR konvertörünü ve sürekli döküm ünitesinden birini yeniden devreye aldı

Çarşamba, 15 Haziran 2022 15:05:37 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı ArcelorMittal Kryviy Rih (AMKR), Rusya’nın işgali ardından üretime ara vermek zorunda kaldığı konvertörünün ve üç adet sürekli döküm ünitesinden birinin yeniden devreye alındığını duyurdu. Şirket yakın zaman önce yüksek fırınlarından birinde, iki kok bataryasında ve haddehanesinde üretime yeniden başlamıştı.

Şirket üretimine kademeli olarak yeniden başlamak ve hammadde tedarikini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Genel direktör tarafından yapılan açıklamada, “Diğer yüksek fırınımızı yeniden devreye alabilmek amacıyla yeterli kömür tedariki sağlamayı umuyoruz. Bu sayede nihai mamul üretimimiz de artacak,” ifadeleri kullanıldı.

AMKR CEO’su Mauro Longobardo kapasite kullanım oranını bu ay içerisinde %70 seviyesine çıkarmayı ve 200.000 mt’u çelik, 450.000 mt’u konsantre demir cevheri olmak üzere 650.000 mt’luk satış yapmayı planladıklarını söylemişti. AMKR ürünleri iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor ve Avrupa’ya veya ülkenin limanlara olan erişiminin Rus işgali nedeniyle geçici bir süreliğine kesilmiş olması sebebiyle Avrupa aracılığıyla farklı rotalara ihraç ediliyor.