ArcelorMittal Kryvyi Rih birinci çeyrekte pik demir üretimine odaklandı

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukrayna merkezli bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih bu yılın birinci çeyreğinde pik demir talebini karşılamaya odaklandı. Buna göre, söz konusu dönemde şirket pik demir üretimini yıllık %5,2 artışla 1,37 milyon mt’a çıkarttı. Öte yandan, şirketin ham çelik üretimi yıllık %4,8 düşüşle 1,2 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %2,9 düşüşle 1,15 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yılın birinci çeyreğinde şirketin demir cevheri aglomerat üretimi ise yıllık %2,2 artışla 2,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.
SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre yalnızca Mart ayında, ArcelorMittal Kryvyi Rih 480.000 mt pik demir, 430.000 mt ham çelik ve 410.000 mt nihai mamul üretti. Öte yandan, söz konusu ayda şirket 860.000 mt demir cevheri üretimi gerçekleştirdi.