ArcelorMittal Kryvyi Rih bu ay konsantre demir cevheri ihracatına yoğunlaşacak

Salı, 10 Mayıs 2022 16:26:12 (GMT+3) | İstanbul

Rus işgalinin ardından küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukrayna’da yer alan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih ticari faaliyetlerine devam edebilmek amacıyla bazı önlemler almak zorunda kaldı.

Şirket önceden ürettiği hammaddeyi çoğunlukla kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor ve demir cevheri üretiminin yalnızca yaklaşık %20’si dış piyasalara satılıyordu. Ayrıca çoğunlukla katma değerli ürün ihracatını tercih eden şirket nihai mamul üretiminin %80’ini ihraç ediyor.

Verdiği aranın ardından faaliyetlerine yeniden başlayan AMKR bu ayın başında rekor seviyede konsantre demir cevheri sevkiyatı yaptı. Ingulets’in topçu ateşine tutulmasına rağmen şirket üç hafta içerisinde 1 No’lu cevher konsantratöründeki yükleme noktasını yeniledi. Ürünlerin yüklemesi ulusal demir yolu işletmecisi Ukrzaliznytsia tarafından yapılacak. Söz konusu birimin taşıma kapasitesinin günlük 100 vagon olması bekleniyor. ArcelorMittal Kryvyi Rih tarafından yapılan açıklamada, yükleme noktasının modernizasyonu için 10 milyon Ukrayna grivnasından fazla yatırım yapıldığı belirtildi. ArcelorMittal Kryvyi Rih Üretim Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Tesliuk, “1 No’lu konsantratördeki yükleme noktasının devreye alınması ülkemizin geçtiği zor zamanlarda madencilik birimimizin Avrupa’ya savaştan öncesine kıyasla %50 daha fazla demir cevheri konsantresi sevkiyatı yapabileceği anlamına geliyor. Bu durum hem şirketimiz hem de ülkemizin ekonomisi açısından oldukça önemli,” dedi.

Şirket, bu ay içerisinde 100.000 mt’u yeni yükleme noktasından sevk edilmek üzere 450.000 mt konsantre demir cevheri ihracatı yapmayı bekliyor.