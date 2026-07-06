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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %15,5 geriledi, İtalya ve İspanya’daki zayıflama yıllık düşüşte etkili

Pazartesi, 06 Temmuz 2026 10:58:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Mayıs ayında aylık %27,7 artış ve yıllık %5,3 düşüşle 277.283 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %33,4 artış ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %1,6 düşüşle 169,14 milyon $ oldu.

Yılın ilk beş ayında ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %15,5 düşüşle 1,10 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %15,6 düşüşle 633,30 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatında İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Mısır öne çıkarken, 2026’nın aynı döneminde ilk iki sırada İtalya ve İspanya yerini korudu ancak her iki pazarda da ciddi düşüş görüldü. İtalya’ya ihracat yıllık %24,5 düşüşle 266.259 mt’a, İspanya’ya ihracat ise %46,6 düşüşle 130.189 mt’a geriledi. Geçen yılın üçüncü büyük pazarı olan Portekiz’e yapılan ihracat %66,8 düşüşle 37.374 mt’a inerken, Yunanistan %16,6 düşüşe rağmen üçüncü sıraya yükseldi. Buna karşılık Bulgaristan’a ihracat %270,7 artışla 64.704 mt’a, Belçika’ya ihracat %172,2 artışla 61.073 mt’a ve Birleşik Krallık’a ihracat %823,8 artışla 53.526 mt’a çıktı.a

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere AB’nin yeni kota döneminin ilk günlerinde Türkiye’nin çok sayıda çelik ithalat kotasını aşması, özellikle sıcak rulo sac ihracatı açısından yılın ikinci yarısında pazar erişimi baskısının daha da artabileceğine işaret ediyor. Türkiye’nin Ocak-Mayıs döneminde sıcak rulo sac ihracatının yıllık %15,5 gerilemesi halihazırda İtalya, İspanya ve Portekiz gibi geleneksel AB pazarlarında zayıflayan talebi ve daralan satış imkanlarını ortaya koyarken, yeni kota döneminde kotaların kısa sürede dolması Türk üreticilerin AB’ye yönelik sevkiyatlarında daha sınırlı bir hareket alanıyla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Bu nedenle Bulgaristan, Belçika, İngiltere ve Kuzey Makedonya gibi pazarlardaki artışlar kısa vadede kayıpları kısmen dengeleyebilse de, AB tarafındaki kota baskısı Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatında alternatif pazarlara yönelme ihtiyacını daha belirgin hale getiriyor.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Mayıs 2026 Ocak-Mayıs 2025 Yıllık değişim
(%)		 Mayıs 2026 Mayıs 2025 Yıllık değişim
 (%)
İtalya  266.259   352.880  -24,5  61.392   65.134  -5,7
İspanya  130.189   243.983  -46,6  42.030   84.239  -50,1
Yunanistan  67.614   81.073  -16,6  5.142   12.151  -57,7
Bulgaristan  64.704   17.456  270,7  30.380   3.184  854,1
Belçika  61.073   22.435  172,2  14.967   20.208  -25,9
İngiltere  53.526   5.794  823,8  23.470   -    -
Makedonya  46.730   19.935  134,4  16.350   7.955  105,5
Mısır  43.076   80.818  -46,7  10.000   14.938  -33,1
Libya  42.054   38.961  7,9  13.692   6.930  97,6
Portekiz  37.374   112.589  -66,8  10.679   14.154  -24,6

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Mayıs 2026


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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