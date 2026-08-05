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Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı 2026'nın Haziran ayında ana AB pazarlarındaki zayıflamayla geriledi

Çarşamba, 05 Ağustos 2026 13:47:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Haziran ayında aylık %8,5 düşüş ve yıllık %5,4 düşüşle 252.153 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %5,8 düşüş ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %3,5 düşüşle 157,18 milyon $ oldu.

Yılın ilk yarısında ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %13,9 düşüşle 1,35 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %13,7 düşüşle 788,21 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke yıllık %26,4 düşüşle 333.238 mt ile İtalya oldu. İtalya'yı, yıllık %35,6 düşüşle 171.031 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %21,5 düşüşle 73.860 mt ithalat yapan Yunanistan takip etti.

Aylık bazda bakıldığında İtalya, yıllık %32,6 düşüşe rağmen 67.251 mt ile Haziran ayında Türkiye'nin en büyük sıcak rulo sac ihracat pazarı olmayı sürdürdü. İspanya'ya yapılan ihracat ise yıllık %90 artışla 41.317 mt'a çıkarak ayın en güçlü artışlarından birini kaydetti. ABD'ye 24.551 mt ihracat yapılması geçen yılın aynı ayında sevkiyat olmaması nedeniyle dikkat çekerken, Fas, Libya, Kosova ve Bulgaristan gibi pazarlardaki artışlar da Haziran performansını destekledi.

Buna karşılık Portekiz'e ihracatın yıllık %89,2, Belçika'ya ihracatın %93,8 ve Yunanistan'a ihracatın %51,6 düşmesi, toplam Haziran tonajındaki gerilemede belirleyici oldu. Genel olarak Haziran verileri, bazı alternatif pazarlarda güçlü artışlar görülmesine rağmen, İtalya, Portekiz, Belçika ve Yunanistan gibi pazarlardaki zayıflamanın Türkiye'nin aylık sıcak rulo sac ihracatını aşağı çektiğini gösteriyor.

Yılın ilk yarısında Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Haziran 2026 Ocak-Haziran 2025 Yıllık değişim
(%)		 Haziran 2026 Haziran 2025 Yıllık değişim
 (%)
İtalya 333.238  452.656  -26,4 67.251  99.776  -32,6
İspanya 171.031  265.726  -35,6 41.317  21.743  90,0
Yunanistan 73.860  94.096  -21,5 6.304  13.023  -51,6
Bulgaristan 72.615  17.456  316,0 8.108  -
Belçika 62.721  47.858  31,1 1.583  25.423  -93,8
İngiltere 59.028  6.678  784,0 5.646  884  539,0
Libya 57.402  47.734  20,3 15.350  8.772  75,0
Mısır 54.608  92.169  -40,8 11.639  11.351  2,5
ABD 53.425  63.794  -16,3 24.551  -
Fas 53.128  19.929  166,6 19.931  1.090  >1000

Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Haziran 2026

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,1 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
S235JR-S275JR-S355JR-S420MC-S460MC-S500MC- S550MC-S700MC
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 6 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,3 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
TERRATEK METAL
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