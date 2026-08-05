Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı 2026'nın Haziran ayında ana AB pazarlarındaki zayıflamayla geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Haziran ayında aylık %8,5 düşüş ve yıllık %5,4 düşüşle 252.153 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %5,8 düşüş ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %3,5 düşüşle 157,18 milyon $ oldu.

Yılın ilk yarısında ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %13,9 düşüşle 1,35 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %13,7 düşüşle 788,21 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke yıllık %26,4 düşüşle 333.238 mt ile İtalya oldu. İtalya'yı, yıllık %35,6 düşüşle 171.031 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %21,5 düşüşle 73.860 mt ithalat yapan Yunanistan takip etti.

Aylık bazda bakıldığında İtalya, yıllık %32,6 düşüşe rağmen 67.251 mt ile Haziran ayında Türkiye'nin en büyük sıcak rulo sac ihracat pazarı olmayı sürdürdü. İspanya'ya yapılan ihracat ise yıllık %90 artışla 41.317 mt'a çıkarak ayın en güçlü artışlarından birini kaydetti. ABD'ye 24.551 mt ihracat yapılması geçen yılın aynı ayında sevkiyat olmaması nedeniyle dikkat çekerken, Fas, Libya, Kosova ve Bulgaristan gibi pazarlardaki artışlar da Haziran performansını destekledi.

Buna karşılık Portekiz'e ihracatın yıllık %89,2, Belçika'ya ihracatın %93,8 ve Yunanistan'a ihracatın %51,6 düşmesi, toplam Haziran tonajındaki gerilemede belirleyici oldu. Genel olarak Haziran verileri, bazı alternatif pazarlarda güçlü artışlar görülmesine rağmen, İtalya, Portekiz, Belçika ve Yunanistan gibi pazarlardaki zayıflamanın Türkiye'nin aylık sıcak rulo sac ihracatını aşağı çektiğini gösteriyor.

Yılın ilk yarısında Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2026 Ocak-Haziran 2025 Yıllık değişim

(%) Haziran 2026 Haziran 2025 Yıllık değişim

(%) İtalya 333.238 452.656 -26,4 67.251 99.776 -32,6 İspanya 171.031 265.726 -35,6 41.317 21.743 90,0 Yunanistan 73.860 94.096 -21,5 6.304 13.023 -51,6 Bulgaristan 72.615 17.456 316,0 8.108 - - Belçika 62.721 47.858 31,1 1.583 25.423 -93,8 İngiltere 59.028 6.678 784,0 5.646 884 539,0 Libya 57.402 47.734 20,3 15.350 8.772 75,0 Mısır 54.608 92.169 -40,8 11.639 11.351 2,5 ABD 53.425 63.794 -16,3 24.551 - - Fas 53.128 19.929 166,6 19.931 1.090 >1000

Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Haziran 2026