 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %8,1 arttı, tedarikçi ağırlığı değişiyor

Cuma, 05 Haziran 2026 10:53:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Nisan ayında aylık %8,2 ve yıllık %46,7 artışla 334.852 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %9,2 ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %38,8 artışla 181,10 milyon $ oldu.

Yılın ilk dört ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %8,1 artışla 1.141.364 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %3,3 artışla 620,42 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %9,2 artışla 248.889 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %39,6 düşüşle 229.800 mt sıcak rulo sac ithal edilen Çin ve 223.029 mt sıcak rulo sac ithal edilen Malezya takip etti.

Son veriler Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatında yalnızca tonaj bazında bir artış olmadığını, aynı zamanda tedarikçi yapısında da belirgin bir değişiklik yaşandığını gösteriyor. Ocak-Nisan döneminde toplam ithalatın yıllık %8,1 artması, iç piyasada ithal sıcak rulo saca yönelik talebin devam ettiğine işaret ederken, Çin’den gelen tonajdaki %39,6’lık düşüş dikkat çekiyor. Bu düşüşte, Çin çıkışlı ürünlere yönelik ticaret önlemleri ve ithalatçıların alternatif tedarik kaynaklarına yönelmesi etkili olmuş görünüyor. Nitekim Rusya’nın ilk sıraya yükselmesi, Malezya’nın güçlü şekilde öne çıkması ve Hindistan ile Brezilya’nın listeye girmesi, alıcıların tedarik riskini dağıtmaya çalıştığını gösteriyor. Nisan ayında ithalatın hem aylık hem de yıllık bazda artması ise piyasada talebin tamamen zayıflamadığını ancak alımların fiyat, teslim süresi ve menşe avantajına göre daha seçici hale geldiğini ortaya koyuyor. Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatında Çin’in ağırlığı azalırken, Rusya, Malezya ve diğer alternatif kaynakların pay kazanması önümüzdeki dönemde fiyat rekabeti ve ticaret önlemlerinin piyasa yönünü belirlemeye devam edeceğine işaret ediyor.

Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Nisan 2026 Ocak-Nisan 2025 Yıllık değişim
(%)		 Nisan 2026 Nisan 2025 Yıllık değişim
(%)
Rusya  248.889   227.836   9,2   68.493   48.474   41,3 
Çin  229.800   380.508   -39,6   108.144   76.486   41,4 
Malezya  223.029   504   >1000   55.741   504   >1000 
Mısır  92.552   109.830   -15,7   20.720   52.321   -60,4 
G. Kore  87.424   106.997   -18,3   22.385   6.859   226,3 
Tayvan  84.399   39.687   112,7   43.695   -   - 
Japonya  57.891   84.844   -31,8   0   24.641   -100 
Fransa  41.046   45.101   -9   12.786   13.656   -6,4 
Hindistan  38.737   5   >1000   0   -   - 
Brezilya  23.102   -   -   0   -   - 

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Nisan 2026


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %18,4 geriledi, Avrupa pazarlarının ağırlığı arttı

04 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2026’nın Ocak-Mart döneminde %2,5 düşerken, Malezya ikinci büyük tedarikçi oldu

08 May | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Ocak-Mart döneminde %15,2 geriledi, geleneksel pazarlardaki düşüş yeni ...

07 May | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %23,7 azaldı

07 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %13,5 geriledi

06 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2026’nın Ocak ayında %70,1 azaldı

09 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Ocak ayında %6,6 artış kaydetti

06 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’te %7,9 artış kaydetti

06 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’te %23,4 yükseldi

05 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %10,1 artış kaydetti

09 Oca | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 6 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,3 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
TERRATEK METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis