Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %8,1 arttı, tedarikçi ağırlığı değişiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Nisan ayında aylık %8,2 ve yıllık %46,7 artışla 334.852 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %9,2 ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %38,8 artışla 181,10 milyon $ oldu.

Yılın ilk dört ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %8,1 artışla 1.141.364 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %3,3 artışla 620,42 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %9,2 artışla 248.889 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %39,6 düşüşle 229.800 mt sıcak rulo sac ithal edilen Çin ve 223.029 mt sıcak rulo sac ithal edilen Malezya takip etti.

Son veriler Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatında yalnızca tonaj bazında bir artış olmadığını, aynı zamanda tedarikçi yapısında da belirgin bir değişiklik yaşandığını gösteriyor. Ocak-Nisan döneminde toplam ithalatın yıllık %8,1 artması, iç piyasada ithal sıcak rulo saca yönelik talebin devam ettiğine işaret ederken, Çin’den gelen tonajdaki %39,6’lık düşüş dikkat çekiyor. Bu düşüşte, Çin çıkışlı ürünlere yönelik ticaret önlemleri ve ithalatçıların alternatif tedarik kaynaklarına yönelmesi etkili olmuş görünüyor. Nitekim Rusya’nın ilk sıraya yükselmesi, Malezya’nın güçlü şekilde öne çıkması ve Hindistan ile Brezilya’nın listeye girmesi, alıcıların tedarik riskini dağıtmaya çalıştığını gösteriyor. Nisan ayında ithalatın hem aylık hem de yıllık bazda artması ise piyasada talebin tamamen zayıflamadığını ancak alımların fiyat, teslim süresi ve menşe avantajına göre daha seçici hale geldiğini ortaya koyuyor. Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatında Çin’in ağırlığı azalırken, Rusya, Malezya ve diğer alternatif kaynakların pay kazanması önümüzdeki dönemde fiyat rekabeti ve ticaret önlemlerinin piyasa yönünü belirlemeye devam edeceğine işaret ediyor.

Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2026 Ocak-Nisan 2025 Yıllık değişim

(%) Nisan 2026 Nisan 2025 Yıllık değişim

(%) Rusya 248.889 227.836 9,2 68.493 48.474 41,3 Çin 229.800 380.508 -39,6 108.144 76.486 41,4 Malezya 223.029 504 >1000 55.741 504 >1000 Mısır 92.552 109.830 -15,7 20.720 52.321 -60,4 G. Kore 87.424 106.997 -18,3 22.385 6.859 226,3 Tayvan 84.399 39.687 112,7 43.695 - - Japonya 57.891 84.844 -31,8 0 24.641 -100 Fransa 41.046 45.101 -9 12.786 13.656 -6,4 Hindistan 38.737 5 >1000 0 - - Brezilya 23.102 - - 0 - -

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Nisan 2026