Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %23,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Şubat ayında aylık %63,9 ve yıllık %190,8 artışla 369.822 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %60,1 ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %188,6 artışla 203,14 milyon $ oldu.
Yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %23,7 düşüşle 497,002 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24,9 düşüşle 272,53 milyon $ seviyesine indi.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 135.137 mt sıcak rulo sac ihraç eden Malezya oldu. Malezya’yı %37,4 düşüşle 103.242 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %71 düşüşle 70.560 mt ihracat yapan Çin takip etti.
Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Şubat 2026
|Ocak-Şubat 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Şubat 2026
|Şubat 2025
|
Yıllık değişim
(%)
|Malezya
|135.137
|-
|-
|110.337
|-
|-
|Rusya
|103.242
|164.910
|-37,4
|44.516
|58.073
|-23,3
|Çin
|70.560
|243.076
|-71
|65.499
|86.176
|-24
|Mısır
|42.083
|28.676
|46,8
|34.263
|1.428
|>1000
|Tayvan
|40.705
|39.687
|2,6
|40.705
|39.687
|2,6
|Japonya
|29.325
|30.082
|-2,5
|29.325
|-
|-
|Brezilya
|23.102
|-
|-
|21.786
|-
|-
|Güney Kore
|23.076
|77.901
|-70,4
|5.185
|20.928
|-75,2
|Fransa
|20.220
|19.210
|5,3
|12.922
|10.467
|23,5
|Belçika
|5.607
|14.206
|-60,5
|3.985
|3.256
|22,4
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Şubat 2026