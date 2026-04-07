Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %23,7 azaldı

Salı, 07 Nisan 2026 08:40:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Şubat ayında aylık %63,9 ve yıllık %190,8 artışla 369.822 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %60,1 ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %188,6 artışla 203,14 milyon $ oldu.

Yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %23,7 düşüşle 497,002 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24,9 düşüşle 272,53 milyon $ seviyesine indi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 135.137 mt sıcak rulo sac ihraç eden Malezya oldu. Malezya’yı %37,4 düşüşle 103.242 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %71 düşüşle 70.560 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Şubat 2026 Ocak-Şubat 2025 Yıllık değişim
(%)		 Şubat 2026 Şubat 2025

Yıllık değişim

 (%)
Malezya  135.137   -    -  110.337   -    -
Rusya  103.242   164.910  -37,4  44.516   58.073  -23,3
Çin  70.560   243.076  -71  65.499   86.176  -24
Mısır  42.083   28.676  46,8  34.263   1.428  >1000
Tayvan  40.705   39.687  2,6  40.705   39.687  2,6
Japonya  29.325   30.082  -2,5  29.325   -    -
Brezilya  23.102   -    -  21.786   -    -
Güney Kore  23.076   77.901  -70,4  5.185   20.928  -75,2
Fransa  20.220   19.210  5,3  12.922   10.467  23,5
Belçika  5.607   14.206  -60,5  3.985   3.256  22,4

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Şubat 2026


