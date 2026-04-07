Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %23,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Şubat ayında aylık %63,9 ve yıllık %190,8 artışla 369.822 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %60,1 ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %188,6 artışla 203,14 milyon $ oldu.

Yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %23,7 düşüşle 497,002 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24,9 düşüşle 272,53 milyon $ seviyesine indi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 135.137 mt sıcak rulo sac ihraç eden Malezya oldu. Malezya’yı %37,4 düşüşle 103.242 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %71 düşüşle 70.560 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2026 Ocak-Şubat 2025 Yıllık değişim

(%) Şubat 2026 Şubat 2025 Yıllık değişim (%) Malezya 135.137 - - 110.337 - - Rusya 103.242 164.910 -37,4 44.516 58.073 -23,3 Çin 70.560 243.076 -71 65.499 86.176 -24 Mısır 42.083 28.676 46,8 34.263 1.428 >1000 Tayvan 40.705 39.687 2,6 40.705 39.687 2,6 Japonya 29.325 30.082 -2,5 29.325 - - Brezilya 23.102 - - 21.786 - - Güney Kore 23.076 77.901 -70,4 5.185 20.928 -75,2 Fransa 20.220 19.210 5,3 12.922 10.467 23,5 Belçika 5.607 14.206 -60,5 3.985 3.256 22,4

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Şubat 2026