Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2026’nın Ocak-Mart döneminde %2,5 düşerken, Malezya ikinci büyük tedarikçi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Mart ayında aylık %16,3 düşüş ve yıllık %76,1 artışla 309.511 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %18,4 düşüş ve 2025 yılının Mart ayına kıyasla %56,4 artışla 165,79 milyon $ oldu.

Yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %2,5 düşüşle 806.512 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,6 düşüşle 439,32 milyon $ seviyesine indi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %0,6 artışla 180.395 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya oldu. Rusya’yı 167.288 mt sıcak rulo sac ihraç eden Malezya ve yıllık %60,0 düşüşle 121.656 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en büyük sıcak rulo sac ithalat kaynakları Çin, Rusya, Güney Kore, Japonya ve Mısır ağırlıklı bir görünüm sergilerken, 2026’nın aynı döneminde tedarik dağılımında belirgin bir değişim yaşandı. Rusya, yıllık yalnızca %0,6 artışla 180.395 mt seviyesine çıkarak ilk sıraya yerleşirken, geçen yıl listede yer almayan Malezya 167.288 mt ile ikinci büyük tedarikçi oldu. Buna karşılık, geçtiğimiz yılın en büyük kaynağı olan Çin’den yapılan ithalat %60 düşüşle 121.656 mt seviyesine geriledi. Güney Kore’den yapılan ithalat %35,1 düşerken, Japonya’daki gerileme daha sınırlı kaldı. Mısır ve Tayvan’dan yapılan ithalat artış gösterse de genel tablo, Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatında Asya kaynaklı geleneksel tedarikçilerden kısmen uzaklaşıldığını ve Malezya’nın hızlı yükselişiyle tedarik yapısının yeniden şekillendiğini gösteriyor.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2026 Ocak-Mart 2025 Yıllık değişim

(%) Mart 2026 Mart 2025 Yıllık değişim (%) Rusya 180.395 179.362 0,6 77.154 14.452 433,9 Malezya 167.288 - - 32.151 - - Çin 121.656 304.022 -60 51.096 60.947 -16,2 Mısır 71.832 57.509 24,9 29.749 28.833 3,2 Güney Kore 65.039 100.137 -35,1 41.963 22.236 88,7 Japonya 57.891 60.203 -3,8 28.566 30.121 -5,2 Tayvan 40.705 39.687 2,6 - - - Hindistan 38.737 5 >1000 38.737 5 >1000 Fransa 28.259 31.446 -10,1 8.040 12.235 -34,3 Brezilya 23.102 - - - - -

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Mart 2026