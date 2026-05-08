Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2026’nın Ocak-Mart döneminde %2,5 düşerken, Malezya ikinci büyük tedarikçi oldu

Cuma, 08 Mayıs 2026 11:33:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Mart ayında aylık %16,3 düşüş ve yıllık %76,1 artışla 309.511 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %18,4 düşüş ve 2025 yılının Mart ayına kıyasla %56,4 artışla 165,79 milyon $ oldu.

Yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %2,5 düşüşle 806.512 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,6 düşüşle 439,32 milyon $ seviyesine indi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %0,6 artışla 180.395 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya oldu. Rusya’yı 167.288 mt sıcak rulo sac ihraç eden Malezya ve yıllık %60,0 düşüşle 121.656 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en büyük sıcak rulo sac ithalat kaynakları Çin, Rusya, Güney Kore, Japonya ve Mısır ağırlıklı bir görünüm sergilerken, 2026’nın aynı döneminde tedarik dağılımında belirgin bir değişim yaşandı. Rusya, yıllık yalnızca %0,6 artışla 180.395 mt seviyesine çıkarak ilk sıraya yerleşirken, geçen yıl listede yer almayan Malezya 167.288 mt ile ikinci büyük tedarikçi oldu. Buna karşılık, geçtiğimiz yılın en büyük kaynağı olan Çin’den yapılan ithalat %60 düşüşle 121.656 mt seviyesine geriledi. Güney Kore’den yapılan ithalat %35,1 düşerken, Japonya’daki gerileme daha sınırlı kaldı. Mısır ve Tayvan’dan yapılan ithalat artış gösterse de genel tablo, Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatında Asya kaynaklı geleneksel tedarikçilerden kısmen uzaklaşıldığını ve Malezya’nın hızlı yükselişiyle tedarik yapısının yeniden şekillendiğini gösteriyor.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Mart 2026 Ocak-Mart 2025 Yıllık değişim
(%)		 Mart 2026 Mart 2025

Yıllık değişim

 (%)
Rusya  180.395   179.362  0,6  77.154   14.452  433,9
Malezya  167.288   -    -  32.151   -    -
Çin  121.656   304.022  -60  51.096   60.947  -16,2
Mısır  71.832   57.509  24,9  29.749   28.833  3,2
Güney Kore  65.039   100.137  -35,1  41.963   22.236  88,7
Japonya  57.891   60.203  -3,8  28.566   30.121  -5,2
Tayvan  40.705   39.687  2,6  -     -    -
Hindistan  38.737   5  >1000  38.737   5  >1000
Fransa  28.259   31.446  -10,1  8.040   12.235  -34,3
Brezilya  23.102   -    -  -     -    -

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Mart 2026


