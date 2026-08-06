Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı 2026'nın ilk yarısında Çin ve Mısır'daki düşüşle geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Haziran ayında aylık %3,1 ve yıllık %4,1 artışla 300.255 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %7,8 ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %8,7 artışla 170,77 milyon $ oldu.

Yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %6,7 düşüşle 1,73 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %8,1 düşüşle 949,67 milyon $ seviyesine geriledi. Bu düşüşte özellikle Çin ve Mısır kaynaklı ithalattaki gerileme etkili oldu. Çin'den yapılan ithalat yıllık %51,8 düşüşle 341.769 mt'a, Mısır'dan ithalat ise %39,2 düşüşle 148.009 mt'a indi.

Buna karşılık Rusya, yıllık %1,2'lik sınırlı düşüşe rağmen 409.846 mt ile Türkiye'nin en büyük sıcak rulo sac tedarikçisi oldu. Malezya'dan yapılan ithalatın geçen yıl çok düşük seviyeden 277.395 mt'a çıkması, tedarik yapısındaki en dikkat çekici değişimlerden biri oldu. Japonya'dan ithalat da %27,2 artışla 179.162 mt'a yükselerek toplam düşüşü kısmen sınırladı.

Haziran ayında ise tablo daha güçlü seyretti. Türkiye'nin aylık sıcak rulo sac ithalatı yıllık %4,1 artışla 300.255 mt'a, ithalat değeri ise %8,7 artışla 170,77 milyon $'a yükseldi. Haziran'da Rusya'dan ithalat %6 artışla 111.257 mt, Japonya'dan ithalat %53,4 artışla 41.272 mt, Mısır'dan ithalat ise %8,1 artışla 37.102 mt oldu. Buna karşılık Çin'den ithalatın Haziran ayında da %15 düşüşle 58.700 mt'a gerilemesi, Çin kaynaklı zayıflamanın devam ettiğini gösteriyor.

Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %1,2 düşüşle 409.846 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya oldu. Rusya'yı, %51,8 düşüşle 341.769 mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin ve güçlü artışla 277.395 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2026 Ocak-Haziran 2025 Yıllık değişim

(%) Haziran 2026 Haziran 2025 Yıllık değişim

(%) Rusya 409.846 414.866 -1,2 111.257 104.968 6 Çin 341.769 709.486 -51,8 58.700 69.082 -15 Malezya 277.395 504 >1000 11.862 - - Japonya 179.162 140.827 27,2 41.272 26.914 53,4 G. Kore 153.336 169.899 -9,7 27.923 36.714 -23,9 Mısır 148.009 243.568 -39,2 37.102 34.328 8,1 Tayvan 84.399 39.687 112,7 - - - Fransa 58.109 70.546 -17,6 10.434 13.189 -20,9 Hindistan 38.737 5 >1000 - - - Brezilya 23.102 - - - - -

Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Haziran 2026