Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %18,4 geriledi, Avrupa pazarlarının ağırlığı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Nisan ayında aylık %23,8 düşüş ve yıllık %24,2 düşüşle 218.845 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %20,0 düşüş ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %25,7 düşüşle 128,23 milyon $ oldu.

Yılın ilk dört ayında ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %18,4 düşüşle 819.309 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %19,5 düşüşle 465,45 milyon $ seviyesine indi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatında Ocak-Nisan döneminde ilk 10 ülke listesi geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin şekilde değişti. İtalya liderliğini korusa da bu ülkeye yapılan ihracat yıllık %28,8 düşüşle 204.964 mt seviyesine geriledi. İspanya ikinci sıradaki yerini korurken, ihracat tonajı %44,5 düşüş kaydetti. Geçen yıl ve bu yıl ilk 10’da ortak olarak yer alan ülkeler İtalya, İspanya, Yunanistan, Mısır ve Romanya olurken; Belçika, Bulgaristan, Fas, Kuzey Makedonya ve Birleşik Krallık bu yıl ilk 10’a girdi. Buna karşılık Portekiz, ABD, Libya, Ukrayna ve Tunus bu yıl listenin dışında kaldı.

Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2026 Ocak-Nisan 2025 Yıllık değişim

(%) Nisan 2026 Nisan 2025 Yıllık değişim

(%) İtalya 204.964 287.746 -28,8 52.863 74.694 -29,2 İspanya 88.619 159.744 -44,5 32.559 62.529 -47,9 Yunanistan 62.290 68.923 -9,6 - 19.434 - Belçika 46.272 2.227 >1000 18.418 0 >1000 Bulgaristan 34.324 14.272 140,5 - 9.418 - Mısır 33.089 65.881 -49,8 17.352 77 >1000 Romanya 33.033 20.762 59,1 - 5.859 - Fas 30.564 17.255 77,1 8.270 8.466 -2,3 Makedonya 30.380 11.980 153,6 2.980 3.397 -12,3 İngiltere 30.157 5.794 420,5 14.640 - -

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Nisan 2026